Dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumundaki Volkswagen'in bir numaralı ismi, tarihin en büyük skandallarından biri hakkında açıklama yaptı.



Dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumundaki Volkswagen'in bir numaralı ismi, tarihin en büyük skandallarından biri hakkında açıklama yaptı.



Ülkemizde halen en çok tercih edilen otomobil markası konumunda olsa da Volkswagen, Avrupa ve Amerika pazarlarında inanılmaz zararlar gördü. Pazar payının düşmesi, güçlü imajın paramparça olmasının yanı sıra, firma milyarlarca Euro kaybetti. Şirketin İcra Kurlu Başkanı Herbert Diess, Volkswagen Grup'un geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



2020 yılı itibariyle, VW'nin elektrikli ve otonom araçlarla pazardaki yerini güçlendireceğini iddia eden Herbert Diess, otomobil tarihinin en büyük skandallarından birine değinmeyi de pas geçmedi.



İcra Kurulu Başkanından Dobra Açıklamalar!



Herbert Diess, “Yıl içerisinde benzinli, dizel ve LPG seçenekli Golf'leri tanıtacağız. Söz konusu Golf modelleri, bir önceki nesil Passat ile hemen hemen aynı boyutlara ve konfora sahip olacak. Aklınızdan emisyon skandalının geçtiğinden eminim. Şunu belirtmem şart: Şirket olarak aklımdaki tarza adım adım yaklaşıyoruz. Dürüst olmak gerekirse, şirketimiz yıllar boyunca haklı veya haksız yargılanacak. Benim seçtiğim yöntem ise alçak gönüllülük. Volkswagen, bir grup suçludan meydana gelmiş bir marka değil. İyi ve onurlu çalışanlara sahibiz. Ahlaki açıdan yanlış bir şeyler varsa; bunu düzeltmek için gereken her şeyi hatta daha fazlasını gerçekleştireceğiz. Müşterilerimizi bilmeden yanılttıysak özür dileriz ancak onları kaybetmemek için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Yine de açıkça belirtmeliyim ki, insanların bize olan inancını tekrar kazanmak için sayısız eylem gerçekleştirmeliyiz. Tüm kaynaklarımızla bunu yapmaya hazırız.” ifadelerini, açık yüreklilikle ifade etti.



Polis Türk Yayıncıların Evini Bastı!