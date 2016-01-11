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volkswagen, abd'den özür diledi

VOLKSWAGEN, ABD'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Volkswagen'in yönetim kurulu başkanı Matthias Müller, egzoz skandalından ötürü ABD'de özür diledi.

Tarih : 11 Ocak 2016, 15:39
Puan Ver : Volkswagen, Abd'den Özür Diledi(10/10)10


Detroit'teki uluslar arası Otomobil fuarı vesilesiyle ABD'ye giden Alman otomotivcilik holdingi Volkswagen'in yönetim kurulu başkanı Matthias Müller egzoz skandalından ötürü özür diledi ve şirketinin ABD'deki yatırımlarını arttıracağını açıkladı.



"Müşterilerimizi, resmi makamları ve Amerikan kamuoyunu büyük hayal kırıklığına uğratmış olmanın bilincindeyiz" diyen Müller, otomobil fuarında şirketinin yeni ürünlerini tanıtmak için gittiği Detroit'te ABD'deki yeni yatırım planlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu.



Volkswagen ABD'deki montaj tesislerinin bulunduğu Chattanooga'da sportif arazi aracı imalatı için 900 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi. Holding yönetim kurulu başkanı ABD'deki yeni tesislerinde 2 bin kişinin istihdam edileceğini belirtti.



Matthias Müller SUV (arazi amaçlı taşıt) üretimine yıl sonlarına doğru başlanacağını duyurdu.








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