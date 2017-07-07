VOLKSWAGEN 766 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRDI!
Volkswagen, binek araç segmentindeki 766 bin otomobili fren kontrol sistemlerinde yazılım güncellenmesi yapılması için tüm dünyada geri çağırdı.
Volkswagen sözcülerinden yapılan açıklamaya göre fren kontrol sistemi bazı sürüş koşullarında doğru çalışmıyor.
Bu koşullar arkadan kopma (oversteer) ve önden kopma (understeer) olarak bilinen ve aracın direksiyon vasıtasıyla verilen dönme açısına karşı aşırı tepki vermesi veya az tepki vermesi durumunda yol tutuşunu sağlayamayarak savrulması olarak gösterildi.
kaynak:haberler
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