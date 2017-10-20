Öncelik Asya pazarında olmak üzere, Volkswagen fiyatları 5 bin euro ve 8-10 bin euro arasında değişecek iki yeni model ile düşük fiyat segmentine giriyor.

Volkswagen, henüz yer almadığı düşük fiyat segmentine giriş i çin planlanan ilerlemeyi Tata ile sonlanan iş birliğine rağmen sürdürüyor. Handelsblatt gazetesinin haberine göre 2020 yılında iki yeni modelin bu doğrultuda piyasaya sürüleceği belirtildi.

SKODA İLE ÇALIŞMA YÜRÜTECEK

Hindistan için 5 bin euro, Çin için de iki spor modelin 8-10 bin euro arasında fiyata sahip olması bekleniyor ve Volkswagen, üretim için grup markalarından Skoda ile çalışacak ancak araçların tamamen farklı bir marka adı altında da satılma olasılığı üzerinde duruluyor.

Düşük fiyat segmentindeki araçlar için Skoda'nın senede 400 ila 500 bin adet üretim yapabileceği ifade edilirken, yeni modellerin diğer bölgelerde de satılma ihtimali söz konusu.

TATA İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILAMAMIŞTI

Skoda'nın marka yöneticisi Bernhard Maier yaptığı açıklamada "Tedarikçilerle ilk görüşmeler yapıldı ve analizlerimiz neticesinde karar vereceğiz." dedi. Çin pazarındaki ortağın ise FAW olması bekleniyor. Volkswagen cephesinden ise detaylar ve planlama konusunda bir açıklama gelmiş değil.

Ağustos ayında Skoda ve Tata arasındaki iş birliği teknik ve finansal açıdan istenen sonuçları vermediği gerekçesiyle sonlandırmıştı. Suzuki ittifakı da başarısız olmuştu. (HABERTÜRK)

Kaynak: haberinburada