

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, önümüzdeki 10 yıl içinde 30 yeni elektrikli modeli piyasaya çıkarmak için hazırlık yaptığını açıkladı.



Dizel motorlarında emisyon testlerini geçmek için hile yaptığının ve çevreye olması gerekenden 40 kat daha fazla karbonmonoksit saldığı ortaya çıkan Volkswagen, tüm dünyadan tepki alırken, şirket stratejisini elektrikli otomobiller üzerine yoğunlaştıracağını açıklayarak imajını düzeltmeye çalışıyor.



Aynı zamanda, Alman hükumetinin benzinli ve dizel otomobilleri 2030'a kadar yasaklama hedefine de uygun şekilde, 2025'e kadar 30 yeni elektrikli model üreteceğini açıklayarak hükumete de destek vermiş oldu.



Alman otomotiv devinin, hedefini tutturmak konusundaki en büyük engeli ise otomobil bataryası problemi. Mevcut batarya teknolojisi ve dünyadaki batarya üretimi, Volkswagen'in 2025'teki üç milyon elektrikli otomobil satma planını hayata geçirmek için yeterli değil. Dolayısıyla firma her şeyden önce otomobil bataryası teknolojisini ve üretim etkinliğini geliştirmek için Ar-Ge çalışmaları yapmaya hazırlanıyor. Firmanın bu alandaki çalışmalara yatırmak için ayırmayı planladığı bütçe ise 10 milyar Euro'nun üzerinde.



Volkswagen'le birlikte, diğer Alman üreticilerinin de elektrikli otomobillere yoğunlaşması bekleniyor. Dahası, bu konuda önüne hedef koymuş olan Alman hükumetinin üreticileri destekleyecek teşvikleri hayata geçirmesi de sürpriz olmayacak.