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volkswagen 11 milyon aracını geri çağıracak

VOLKSWAGEN 11 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRACAK

Volkswagen, bugün yaptığı bir açıklamada egzoz gazı emisyon testlerinde hile yapan yazılım içeren 11 milyon aracı geri çağırarak onaracağını ve emisyon testlerinde usulsüzlük skandalının ardından şirketin imajını düzeltmeye çalışacağını duyurdu.

Tarih : 29 Eylül 2015, 17:19
Puan Ver : Volkswagen 11 Milyon Aracını Geri Çağıracak(8/10)5


Alman otomobil üreticisinin yeni CEO'su Matthias Müller firmanın önümüzdeki "birkaç gün" içerisinde yasadışı yazılımın bulunduğu dizel araçları geri çağıracağını söylerken, bazı analistler bunun maliyetinin şirketin skandal için ayırdığı 6.5 milyar dolardan fazla olabileceğini tahmin ediyorlar.








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