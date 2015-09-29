VOLKSWAGEN 11 MİLYON ARACINI GERİ ÇAĞIRACAK
Volkswagen, bugün yaptığı bir açıklamada egzoz gazı emisyon testlerinde hile yapan yazılım içeren 11 milyon aracı geri çağırarak onaracağını ve emisyon testlerinde usulsüzlük skandalının ardından şirketin imajını düzeltmeye çalışacağını duyurdu.
Alman otomobil üreticisinin yeni CEO'su Matthias Müller firmanın önümüzdeki "birkaç gün" içerisinde yasadışı yazılımın bulunduğu dizel araçları geri çağıracağını söylerken, bazı analistler bunun maliyetinin şirketin skandal için ayırdığı 6.5 milyar dolardan fazla olabileceğini tahmin ediyorlar.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar