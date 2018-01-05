Fenerbahçeli Volkan Demirel, Antalya kampına getirilmeyen Ozan Tufan ve Robin van Persie için, "Kendi adıma burada olmalarını çok isterim." dedi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Antalya kampına getirilmeyen Ozan Tufan ve Robin van Persie için, "Kendi adıma burada olmalarını çok isterim. Hem giden için üzülüyorum hem gelen için seviniyorum. Umarım Ozan ve Persie geri döner" dedi.

"EN FAZLA YORULDUĞUMUZ YER KAMPLAR OLUYOR"

İkinci devre hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli file bekçisi, kampların her zaman zor geçtiğini ifade ederek, "En fazla yorulduğumuz yer kamplar oluyor. Burada çalışmamızla lige daha iyi döneceğiz. İlk günde iyi bir başlangıç yaptık. Bütün çalışmalar hedeflerimizi gerçekleştirmek için. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alırız" diye belirtti.

"LİGİN İKİNCİ YARISI UYUM SORUNU YAŞAMAYACAĞIZ"

Ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyen Demirel, "Herkesin durumu sezon boyunca değişiyor. Biz sezona iyi başlamadık. Daha sonraki haftalarda kendimizi toparladık. Son periyota iyi girdik ve ligin üst sıralarına tırmanmaya başladık. Ligin ikinci yarısı uyum sorunu yaşamayacağız. Daha derli toplu kendini bilen bir takım oluyoruz. Umuyorum ki ikinci yarı daha çok puan toplayacağız" dedi.

"RAKİPLER FAZLA OLUNCA DAHA FAZLA ÇALIŞMALISINIZ"

Son dönemlere bakıldığı zaman hiç bu kadar fazla takımın şampiyonluk yarışında olmadığını belirten Volkan Demirel, "Rakipler fazla olunca daha çok çalışmalısınız. Sadece 3-4 büyük yok ve arkadan gelen Anadolu takımları da var. Ligin kalitesi gerçekten arttı ve kaliteli oyuncular var" diye konuştu.

"UMARIM OZAN VE PERSIE DÖNER"

Takım arkadaşlarının her daim yanında olmasını isteyen Fenerbahçe Kaptanı, "Biz bu tarz konulara giremiyoruz ve bu durum kulübün aldığı bir karar. Umarım bu bir dönemdir. Kendi adıma burada olmalarını çok isterim. Hem giden için üzülüyorum hem gelen için seviniyorum. Umarım Ozan ve Persie geri döner" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'DA GELEN GİDEN ÖNEMLİ DEĞİL"

Performansının iyi olmadığı dönemlerde kendini kötü hissetmediğini belirten Demirel, şunları söyledi:

"Kovulmadığım sürece buradan gitmem. Galatasaray'a gelen giden önemli değil. Kadıköy'de gelenek her zaman devam edecektir. En büyük hayal kırıklığım son dakikalarda yediğimiz goller. Ama bunlar futbolun içinde var bazen biz de son dakika golü atıp yenebiliyoruz."

"UMARIM İNGİLTERE'DE HERKESE GOL ATAR"

Cenk Tosun'u Everton'a transfer olmasından dolayı tebrik eden Volkan, "Türkiye adına büyük transfer. Her zaman bana söyler tek sana gol atamadım diye. Umarım İngiltere'de herkese gol atar" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel ayrıca Göztepe'nin file bekçisi Beto'nun ligin ilk yarısındaki en iyi kaleci olduğunu açıklayarak sözlerini tamamladı ve basın mensuplarına poz verdi.

Kaynak: haberinburada