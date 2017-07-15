VOLKAN'A BİR KAPI DAHA KAPANDI: İSTEMİYORUZ
Trabzonspor, Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen'in takıma transferini reddetti.
Trabzonspor'a Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen teklif edildi.
Ancak hem teknik direktör Ersun Yanal hem de bordo-mavili yönetim, 30 yaşındaki futbolcuyu taraftarın tepki göstermesi nedeniyle veto etti.
OLAYLI ŞEKİLDE AYRILMIŞTI
Volkan Şen, 2011-2014 yılları arasında Fırtına'da forma giymiş (57 maç, 7 gol) ve Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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