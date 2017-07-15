Trabzonspor'a Fenerbahçe'den ayrılan Volkan Şen teklif edildi.

Ancak hem teknik direktör Ersun Yanal hem de bordo-mavili yönetim, 30 yaşındaki futbolcuyu taraftarın tepki göstermesi nedeniyle veto etti.

OLAYLI ŞEKİLDE AYRILMIŞTI

Volkan Şen, 2011-2014 yılları arasında Fırtına'da forma giymiş (57 maç, 7 gol) ve Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Kaynak: haberinburada