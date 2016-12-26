VOLKAN ŞEN, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Fenerbahçe'de milli futbolcunun Trabzonspor'a karşı oynayamayacağı öğrenildi
Skrtel, Van Persie ve Hasan Ali'den yoksun Trabzon'a giden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Volkan Şen'den geldi. Kanat oyuncusunun dizinde ve belinde ağrıları olduğu ve akşamki maçta yer alamayacağı belirtildi. Bu durumda Aatıf'ın ilk 11'e girmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Demirel, Şener-Kjaer-Neustadter-İsmail, Mehmet Topal-Josef-Aatıf-Alper, Lens-Sow
kaynak:habertürk
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