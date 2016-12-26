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volkan şen, trabzonspor maçında yok

VOLKAN ŞEN, TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe'de milli futbolcunun Trabzonspor'a karşı oynayamayacağı öğrenildi

Tarih : 26 Aralık 2016, 16:28
Puan Ver : Volkan Şen, Trabzonspor Maçında Yok(10/10)8


Skrtel, Van Persie ve Hasan Ali'den yoksun Trabzon'a giden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Volkan Şen'den geldi. Kanat oyuncusunun dizinde ve belinde ağrıları olduğu ve akşamki maçta yer alamayacağı belirtildi. Bu durumda Aatıf'ın ilk 11'e girmesi bekleniyor.



Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:



Volkan Demirel, Şener-Kjaer-Neustadter-İsmail, Mehmet Topal-Josef-Aatıf-Alper, Lens-Sow



 



kaynak:habertürk








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