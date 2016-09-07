

Volkan Konak üç çocuğu ve eşiyle birlikte Amerika'nın Washington şehrine yerleşeceği yönünde çıkan haberlere Twitter'dan açıklık getirerek yalanladı. Konak şunları söyledi: "Kızımın eğitimi için yurt dışına gittiği doğru,benim yurt dışına yerleştiğim ise doğru değildir."