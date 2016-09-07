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volkan konak'tan o iddialara yanıt

VOLKAN KONAK'TAN O İDDİALARA YANIT

Sanatçı Volkan Konak Amerika'ya yerleşeceği iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

Tarih : 07 Eylül 2016, 10:13
Puan Ver : Volkan Konak'tan O İddialara Yanıt(5/10)7


Volkan Konak üç çocuğu ve eşiyle birlikte Amerika'nın Washington şehrine yerleşeceği yönünde çıkan haberlere Twitter'dan açıklık getirerek yalanladı. Konak şunları söyledi: "Kızımın eğitimi için yurt dışına gittiği doğru,benim yurt dışına yerleştiğim ise doğru değildir."








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