VOLKAN KONAK'TAN O İDDİALARA YANIT
Sanatçı Volkan Konak Amerika'ya yerleşeceği iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.
Volkan Konak üç çocuğu ve eşiyle birlikte Amerika'nın Washington şehrine yerleşeceği yönünde çıkan haberlere Twitter'dan açıklık getirerek yalanladı. Konak şunları söyledi: "Kızımın eğitimi için yurt dışına gittiği doğru,benim yurt dışına yerleştiğim ise doğru değildir."
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