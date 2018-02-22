VOLKAN KONAK'A SİLAHLI SALDIRI! SALDIRGAN 'VATAN HAİNİ' DİYE BAĞIRDI
Ünlü şarkıcı Volkan Konak'a, İstanbul'da konser verdiği sırada, "Sen vatan hainisin" diyen bir saldırgan iki el ateş açtı.
Ünlü şarkıcı Volkan Konak'a, İstanbul Ataşehir'de sahne aldığı barda, "Sen vatan hainisin" diyen bir kişi ateş açtı.
KURŞUN TAVANA İSABET ETTİ
Konak saldırıyı yara almadan atlatırken, ateş açan kişi bar korumaları tarafından vurularak yakalandı. Saldırganın silahından çıkan kurşunun tavana isabet ettiği belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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