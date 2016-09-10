

"BAZI DÜRZÜLER İSTİYOR DİYE BU ÜLKEYİ TERK ETMEM"







Karadeniz'in sevilen sesi Volkan Konak ABD'ye gideceği konusunda çıkan haberlere, "Bir yere gittiğim yok. Üst düzey sanat okulu okuması için kızım Amerika'da ve ben gidemiyorum zaten. Biz ilime ve eğitime vurgunuz. Ama ben Türkiyeme vurgun bir insanım. Şimdi bazı dürzüler istiyor diye bu ülkeyi terk etmem. Kimse kusura bakmasın öyle bir şey yok. Akıl var mantık var. 3 yıldır en çok konser veren ekibiz. Karadenizliler anlayacaktır bu dediğimi, beni deli mi... manyak mıyım ben" ifadelerini kullandı.







FETÖ AÇIKLAMASI







FETÖ ile ilgili konuşan Konak, "Bir de mesajlarda komik gelen bir şey var. Cemaat varyantlarının konuşmasına çok güldüm. Çocuklarımızı burada sizin yüzünüzden okula veremiyoruz. Cemaat okullarına gidenleri gördük. Babaanemin bir lafı vardır, katranı kaynattım olmadı şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker" diye konuştu.