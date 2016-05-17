

Bu sezon forma giydiği 32 lig maçında 24 gol yiyen ve 17 karşılaşmada kalesine set çekerek rekor kıran Volkan Demirel'e nazar değdi. Son haftalarda belinde ağrı olan ve Başakşehir maçında iğneyle sahaya çıkan tecrübeli file bekçisinin son yapılan kontrollerinde belinde fıtık tespit edilirken, sinirlere baskı teşhisi de konuldu. Ağrıları nedeniyle Gençlerbirliği mücadelesinde görev alamayan Volkan Demirel'in durumunu değerlendiren sağlık heyeti, kaptanın hemen bıçak altına yatmasına karar verdi. Volkan'ın operasyon sonrası yaklaşık 2 ay futboldan uzak kalacağı belirtildi.



Kampa yetişmek istiyor



Sivas deplasmanında ve Galatasaray'la oynanacak Türkiye Kupası finalin forma giyemeyecek olan Volkan Demirel'in sezon başı hazırlık kampına yetişeceği öğrenildi. Belindeki ağrılar nedeniyle hareket kabiliyeti sınırlanan tecrübeli file bekçisi, geçen sezon başında da aynı sıkıntıları yaşamış ancak süreci iğne ve ozon tedavisiyle atlatmıştı. Aynı tedavinin sonuç vermeyeceğine hükmeden sağlık ekibin bu nedenle Volkan'ı bir an önce ameliyata ederek yeni sezona yetiştirme kararı aldı. Kaptanın da ağrılardan kurtulmak ve kampa yetişmek için bir an önce operasyon geçirmek istediği ifade edildi