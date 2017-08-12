Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon ilk haftasında bu sene lige yükselen Göztepe, sahasında geçtiğimiz sezonu istediği gibi geçiremeyen Fenerbahçe'yi konuk etti.

VOLKAN DEMİREL SAÇ BAŞ YOLDURDU

Maçın henüz 8. dakikasında Volkan Demirel, Castro'nun müthiş şutunda önce topu kontrol etti, daha sonra elinden kaçırarak takımının gol yemesine sebep oldu. Bu hatalı golün ardından taraftarlar adeta çileden çıktı.

İşte Volkan Demirel'in yediği hatalı gol;

Andre Castro'nun golü. pic.twitter.com/fRFvnnzfrY

— TurkSpor TV (@TurkSporTV) 12 Ağustos 2017

Kaynak: haberinburada