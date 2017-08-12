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Volkan Demirel'in Yediği Hatalı Gol, Taraftarları Çileden Çıkardı

VOLKAN DEMİREL'İN YEDİĞİ HATALI GOL, TARAFTARLARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel'in, ligin ilk haftasında oynanan Göztepe maçında yediği hatalı gol, taraftarları adeta çileden çıkardı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 23:30
Puan Ver : Volkan Demirel'in Yediği Hatalı Gol, Taraftarları Çileden Çıkardı(5/10)1

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon ilk haftasında bu sene lige yükselen Göztepe, sahasında geçtiğimiz sezonu istediği gibi geçiremeyen Fenerbahçe'yi konuk etti.

VOLKAN DEMİREL SAÇ BAŞ YOLDURDU

Maçın henüz 8. dakikasında Volkan Demirel, Castro'nun müthiş şutunda önce topu kontrol etti, daha sonra elinden kaçırarak takımının gol yemesine sebep oldu. Bu hatalı golün ardından taraftarlar adeta çileden çıktı.

İşte Volkan Demirel'in yediği hatalı gol;

Andre Castro'nun golü. pic.twitter.com/fRFvnnzfrY

— TurkSpor TV (@TurkSporTV) 12 Ağustos 2017

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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