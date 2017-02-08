

O tezahüratlar Volkan Demirel'in başına iş açtı... Fenerbahçe'nin Galatasaray Odeabank'ı 85-80 yendiği THY Avrupa Ligi karşılaşması sonrasında taraftarlara hakaret içerikli tezahürat yaptırdığı iddia edilen sarı lacivertli futbolcu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "27 Ocak 2017 tarihinde muhtelif haber sitelerinde Fenerbahçe Futbol Takımı Taptanı Volkan Demirel'in, Fenerbahçe- Galatasaray basketbol müsabakası esnasında Fenerbahçe taraftarlarına hakaret içerikli tezahürat yaptırdığına dair haberler ve eyleme ilişkin video kayıtları yer aldığının tespiti üzerine, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14. maddesi kapsamında yasal gereği yapılmak üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160 maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır" denildi.



15 GÜN ADLİ PARA CEZASI GELEBİLİR



Volkan Demirel dava açılıp suçlu bulunursa 15 günden az olmamak kaydıyla adli para cezasına çarptırılabilir. Ayrıca, verilen ceza süresi kadar spor müsabakalarına giremeyecek.







kaynak:sabah