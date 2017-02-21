VOLKAN DEMİREL'E SÖZLEŞME ŞOKU
15 yıldır aralıksız Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel için sarı lacivertli yönetim flaş bir karar aldı.
Fenerbahçe'de bir devir kapanıyor. Yönetim, 15 yıldır aralıksız sarı lacivertli formayı giyen kaptan Volkan Demirel ile sözleşme uzatmama kararı aldı.
36 yaşındaki kaleciyle sezon sonu yollar ayrılıyor.
kaynak:sabah
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