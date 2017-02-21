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Volkan Demirel'e Sözleşme Şoku
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volkan demirel'e sözleşme şoku

VOLKAN DEMİREL'E SÖZLEŞME ŞOKU

15 yıldır aralıksız Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel için sarı lacivertli yönetim flaş bir karar aldı.

Tarih : 21 Şubat 2017, 09:43
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Fenerbahçe'de bir devir kapanıyor. Yönetim, 15 yıldır aralıksız sarı lacivertli formayı giyen kaptan Volkan Demirel ile sözleşme uzatmama kararı aldı.



36 yaşındaki kaleciyle sezon sonu yollar ayrılıyor.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Volkan  Demirel  E  Sözleşme  Şoku    haber

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