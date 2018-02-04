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Volkan Demirel'den takım arkadaşına küfür!

VOLKAN DEMİREL'DEN TAKIM ARKADAŞINA KÜFÜR!

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in, Gençlerbirliği maçında kendi kalesine gol atan Nabil Dirar'a küfür ettiği iddia edildi. Tecrübeli file bekçisinin görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Tarih : 04 Şubat 2018, 13:50
Puan Ver : Volkan Demirel'den Takım Arkadaşına Küfür!(10/10)6

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel'in, Nabil Dirar'ın kendi kalesine attığı gol sonrası takım arkadaşına küfür ettiği iddia edildi.

ÖNEMLİ BİR PUAN KAYBI YAŞANDI

Ligde 20. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk eden sarı lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken zirve takibinde önemli bir puan kaybı yaşadı.

Maçın 45. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasına doğru açılan ortaya kafa vuruşu gerçekleştiren Dirar, Volkan Demirel'in kalesini boşalttığını görmeyince top ağlarla buluştu.

KALESİNE GEÇERKEN KÜFÜR ETTİ

Bu pozisyonun ardından Volkan Demirel'in kalesine geçerken "Mal a.. ya" şeklinde küfür ettiği iddia edildi.

beİN Sports görüntülerine yansıyan bu anlar sosyal medyada gecenin konusu oldu.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Volkan  Demirel  Den  Takım  Arkadaşına  Küfür    haber

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