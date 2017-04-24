VOLKAN DEMİREL'DEN GARRY RODRİGUES'E İLGİNÇ SÖZLER
Süper Lig'de 28. haftada Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından 90 1'de gelen Josef de Souza golüyle 1-0 galip ayrılırken, maç içinde Galatasaray'ın önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadığı anın ardından Volkan Demirel ve Garry Rodrigues arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
71. dakikada Sneijder'in ceza sahasına gönderdiği ara pasında sağ çaprazdan içeri giren ve Volkan Demirel'le karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunu tecrübeli kaleci kurtardı. Bu pozisyonun ardından ikili arasında ilginç bir diyolog geçti.
kaynak:sabah
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