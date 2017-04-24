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volkan demirel'den garry rodrigues'e ilginç sözler

VOLKAN DEMİREL'DEN GARRY RODRİGUES'E İLGİNÇ SÖZLER

Süper Lig'de 28. haftada Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından 90 1'de gelen Josef de Souza golüyle 1-0 galip ayrılırken, maç içinde Galatasaray'ın önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadığı anın ardından Volkan Demirel ve Garry Rodrigues arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Tarih : 24 Nisan 2017, 15:31
Puan Ver : Volkan Demirel'den Garry Rodrigues'e İlginç Sözler(10/10)10


71. dakikada Sneijder'in ceza sahasına gönderdiği ara pasında sağ çaprazdan içeri giren ve Volkan Demirel'le karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunu tecrübeli kaleci kurtardı. Bu pozisyonun ardından ikili arasında ilginç bir diyolog geçti.



 



kaynak:sabah








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