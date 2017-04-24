Süper Lig'de 28. haftada Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından 90 1'de gelen Josef de Souza golüyle 1-0 galip ayrılırken, maç içinde Galatasaray'ın önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadığı anın ardından Volkan Demirel ve Garry Rodrigues arasında ilginç bir diyalog yaşandı.