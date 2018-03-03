VOLKAN DEMİREL VE ALPER POTUK'A 'KOCAMAN' CEZA YOLDA
Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş derbisinde gereksiz kırmızı kart gören volkan Demirel ve Alper Potuk'a Aykut Kocaman'ın isteğiyle ceza verilecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında perşembe gecesi Vodafone Park'ta Beşiktaş önünde 2'şer sarı karttan kırmızı görüp takımlarını eksik bırakan Alper Potuk ve Volkan Demirel'e ağır para cezası verileceği öğrenildi. Kocaman bunun sinyallerini derbi maçın ardından yaptığı açıklamada vermişti.
KOCAMAN YÖNETİMLE KONUŞACAK
Aykut Kocaman, derbinin ardından "Volkan ve Alper'e ceza verecek misiniz" sorusuna "Gördükleri kırmızı kart doğru kararlardı. Onların cezasını ben vereceğim" ifadesini kullanmıştı.
CEZALAR 100'ER BİNİ BULABİLİR
Fenerbahçe yönetiminin teknik patron Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda ağır para cezası vermeye hazırlandığı her iki futbolcuya da 100'er bin TL civarında bir cezanın söz konusu olduğu ifade edildi.
ARTIK AKHİSAR'I DÜŞÜNÜN...
Bu arada Aykut Kocaman'ın dünkü çalışma öncesinde takımla bir konuşma yaptığı ve "Beşiktaş maçlarını artık bir kenara bırakın. Akhisar maçı çok kritik. Puan kaybının telafisi olmayabilir" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
- Abd'nin Küba Baharı Kısa Sürdü! Artık Üst Düzey Diplomat Gönderilmeyecek
- 1,5 Milyonluk Penguen Sürüsü Keşfedildi! Uzaydan Da Görüntülenmişti
- Netanyahu'nun Zor Anları! 5 Saat Boyunca Evinde Sorgulandı
- Merkel Ve Trump Telefonda Putin'in Açıkladığı Nükleer Füze'leri Konuştu
Bu Haberle İlgili Yorumlar