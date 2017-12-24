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Volkan Demirel, Süper Ligde Bir İlki Başardı
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Volkan Demirel, Süper Ligde Bir İlki Başardı

VOLKAN DEMİREL, SÜPER LİGDE BİR İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe - Konyaspor maçının son anlarında kalesini terk eden Volkan Demirel, bu sezon Süper Ligde şut girişiminde bulunan ilk kaleci oldu.

Tarih : 24 Aralık 2017, 13:40
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Fenerbahçe​, Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son anları büyük heyecana sahne olurken, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel bu sezon ligde bir ilki başardı.

Atiker Konyaspor - Fenerbahçe maçında 4 dakika uzatma gösterilirken, maçın temposu zirveye ulaştı. Alper Potuk'un ortasına altıpasta vuran Fernandao, topu direğe nişanladı. Bir sonraki pozisyonda ise Valbuena'nın kafa vuruşunu kaleci Serkan müthiş çıkardı.

VOLKAN DEMİREL İLERİYE ÇIKTI

Bu anlarda kaleci Volkan Demirel de gol bulma umuduyla ceza sahasına kadar geldi. Valbuena'dan önce kafa vuruşu yapmak için yükseldiği topu ıskalayan Volkan Demirel, Süper Lig'de bu sezon ilki gerçekleştirmiş oldu.

Opta verilerine göre Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel, bu sezon Süper Lig'de şut girişiminde bulunan ilk kaleci oldu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maça çıkan tecrübeli kaleci, bu müsabakalarda 15 gole engel olamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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