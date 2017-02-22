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volkan demirel gelen transfer tekliflerini açıkladı

VOLKAN DEMİREL GELEN TRANSFER TEKLİFLERİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe yönetiminin sezon sonunda sözleşmesi sona eren kaleci Volkan Demirel'le yolları ayıracağı söylentileri, 15 sezondur aralıksız sarı-lacivertli formayı giyen 35 yaşındaki kaptanı çok üzdü.

Tarih : 22 Şubat 2017, 10:35
Puan Ver : Volkan Demirel Gelen Transfer Tekliflerini Açıkladı(5/10)6


Tecrübeli kaleci, böyle bir şeye ihtimal vermediğini, futbolu çok sevdiği Fenerbahçe'de bırakacağına yönelik inancını sürdürdüğünü kaydetti.



"YENİ BİR KALECİ ALIRLARSA..."



Tecrübeli file bekçisi, "Daha önce de defalarca söylediğim gibi; beni istedikleri sürece bu kutsal formayı giymeye devam edeceğim. İmzayı atmam dakikalık iş. Türkiye'de asla başka bir takımda oynamam. Rekabetten de asla bir çekincem yok. Yeni bir kaleci de alsalar savaşımı verir, eldivenleri kaparım. Kendime güvenim her zaman tam" dedi.



"FENERBAHÇE BENİMLE SÖZLEŞME İMZALAMAZSA..."



Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamasının mümkün olmadığını belirten Volkan, yönetimin kendisiyle sözleşme uzatmak istememesi halinde Türkiye'deki kariyerini sonlandıracağını açıkladı.



 



kaynak:sabah





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