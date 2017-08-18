VOLKAN DEMİREL, FENERBAHÇELİ TARAFTARA SERT DAVRANAN GÖREVLİLERLE KAPIŞTI
Avrupa Ligi'ndeki Vardar maçında yedek bekleyen Volkan Demirel, sahaya giren Fenerbahçeli taraftara sert müdahalede bulunan stat görevlileriyle kapıştı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Vardar'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından birden ortalık karıştı.
TARAFTAR SAHAYA DALDI
Maçın bitiş düdüğünden sonra bir Fenerbahçeli taraftar sahaya girdi. Sahaya giren taraftar Aatif Chahechouhe'nun yanına gitti. Daha sonra güvenlik görevlileri taraftarı sahadan çıkardı.
VOLKAN GÖREVLİLERLE KAPIŞTI
Bu sırada Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel sahadan çıkartılan Fenerbahçeli taraftara sert müdahalede bulunmalarına tepki gösterdi. Kısa süren tartışma sonrası Volkan Demirel taraftara sarıldı ve ortalık sakinleşti...
Kaynak: haberinburada
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