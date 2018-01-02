VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE DOĞUŞ ANTREMANINDA!
Volkan Demirel, Fenerbahçe Doğuş erkek basketbol takımının antrenmanını ziyaret etti.
Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından oyuncular tatile girerken, Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel de basketbol takımının antrenmanına katıldı.
Tecrübeli file bekçisi sosyal medya hesabı üzerinden Melih Mahmutoğlu ve James Nunnally ile birlikte bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.
"ANTREMANSIZ KALMAYALIM"
Volkan Demirel bu fotoğrafın altına, "Antrenmansız kalmayalım" notunu düştü.
Bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Kaynak: haberinburada
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