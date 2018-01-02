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Volkan Demirel Fenerbahçe Doğuş antremanında!

VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE DOĞUŞ ANTREMANINDA!

Volkan Demirel, Fenerbahçe Doğuş erkek basketbol takımının antrenmanını ziyaret etti.

Tarih : 02 Ocak 2018, 01:40
Puan Ver : Volkan Demirel Fenerbahçe Doğuş Antremanında!(7/10)3

Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından oyuncular tatile girerken, Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel de basketbol takımının antrenmanına katıldı.

Tecrübeli file bekçisi sosyal medya hesabı üzerinden Melih Mahmutoğlu ve James Nunnally ile birlikte bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı.

"ANTREMANSIZ KALMAYALIM"

Volkan Demirel bu fotoğrafın altına, "Antrenmansız kalmayalım" notunu düştü.

Bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Volkan  Demirel  Fenerbahçe  Doğuş  Antremanında    haber

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