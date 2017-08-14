VOLKAN DEMİREL, DOĞUM HEDİYESİ OLARAK EŞİNE CİP ALDI
Eşi için 15 yıldır top koşturduğu Fenerbahçe'yi bırakmaya razı olan Volkan Demirel, şimdi de karısına doğum hediyesi olarak cip aldı. Volkan, son hareketiyle romantikliği arşa çıkardı.
Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken, Volkan eşine aldığı cip ile romantikliğini bir kez daha gösterdi.
EŞİNE 1 MİLYON TL'LİK CİP ALDI
Volkan Demirel eşine doğum hediyesi olarak 1 milyon TL'ye cip aldı. Tam 15 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'in, Amerika'da yaşamak isteyen Zeynep Demirel'in ısrarı üzerine sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti. İddialara göre başarılı kaleci, ligin bitmesiyle birlikte MLS takımlarından biriyle anlaşıp kariyerini Amerika'da sürdürecek.
Kaynak: haberinburada
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