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Volkan Demirel, Doğum Hediyesi Olarak Eşine Cip Aldı

VOLKAN DEMİREL, DOĞUM HEDİYESİ OLARAK EŞİNE CİP ALDI

Eşi için 15 yıldır top koşturduğu Fenerbahçe'yi bırakmaya razı olan Volkan Demirel, şimdi de karısına doğum hediyesi olarak cip aldı. Volkan, son hareketiyle romantikliği arşa çıkardı.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 09:50
Puan Ver : Volkan Demirel, Doğum Hediyesi Olarak Eşine Cip Aldı(9/10)5

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken, Volkan eşine aldığı cip ile romantikliğini bir kez daha gösterdi.

EŞİNE 1 MİLYON TL'LİK CİP ALDI

Volkan Demirel eşine doğum hediyesi olarak 1 milyon TL'ye cip aldı. Tam 15 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'in, Amerika'da yaşamak isteyen Zeynep Demirel'in ısrarı üzerine sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti. İddialara göre başarılı kaleci, ligin bitmesiyle birlikte MLS takımlarından biriyle anlaşıp kariyerini Amerika'da sürdürecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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