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Volkan Demirel çok iddialı: Vodafone Park'ta tarih yazacağız

VOLKAN DEMİREL ÇOK İDDİALI: VODAFONE PARK'TA TARİH YAZACAĞIZ

Volkan Demirel, Vodafone Park'ta bir kupa maçında ilk yenilgilerini tattırdıkları Beşiktaş'ı lig maçında da ilk yenen takım olmak istediklerini söyledi.

Tarih : 23 Şubat 2018, 13:40
Puan Ver : Volkan Demirel Çok İddialı: Vodafone Park'ta Tarih Yazacağız(8/10)4

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Beşiktaş'la çok özel bir derbi oynayacaklarını, galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Derbiye yönelik takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmeler gerçekleştiren tecrübeli file bekçisi, "Beşiktaş'a Vodafone Park'taki tek yenilgiyi biz tattırmıştık; ancak o bir kupa maçıydı. Aynı başarıyı pazar günü bir lig maçında tekrarlayıp tarihe geçme fırsatımız var" dedi.

"RAKİBİMİZ MÜTHİŞ BİR SEYİRCİ DESTEĞİ İLE OYNAYACAK"

Volkan, Fenerbahçe'nin tarih yazmaya alışkın olduğunu, derbiye ekstra motivasyonla çıkacaklarını sözlerine eklerken, "Rakibimiz müthiş bir seyirci desteği ile oynayacak. Bunu avantaja dönüştürmelerine izin vermemeliyiz. Taraftar baskısından etkilenmemek zorundayız" görüşünü dile getirdi.

Kaptan Volkan, Beşiktaş'tan hiçbir çekincelerinin olmadığını belirterek, "Vodafone Park'a zafer için gideceğiz" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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