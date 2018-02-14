VOLKAN DEMİREL, CANER ERKİN'E DESTEK OLAN TWEET'İNİ APAR TOPAR SİLDİ
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın haksız olduğunu savunan sosyal medya mesajını retweet edince ortalık karıştı.
Volkan Demirel'in bugün twitter hesabından yapılan retweet herkesi şaşkına çevirdi.
PFDK tarafından Beşiktaşlı Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın haksız olduğunu savunan bir tweeti retweet eden Volkan Demirel'in twitter hesabından kısa bir süre sonra bu retweet geri çekildi.
HESABI MI HACKLENDİ?
Bu paylaşım sonrası herkesin aklına milli kalecinin "hesabı hacklendi mi?" sorusunu akıllara getirdi.
Retweet şu şekilde;
Fatih Terim - Ceza Almadı - GS
Muslera - Ceza Almadı - GS
Emre Belezoğlu - Ceza Almadı - BSK
Volkan Demirel - Ceza Almadı - FB
Caner Erkin - 6 Maç - BJK
Kuralın sonuna;
İş bu cezalar Beşiktaş'a uygulanır maddesi ekleyin ki her seferinde toplum bir beklenti içine girmesin ...
Kaynak: haberinburada
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