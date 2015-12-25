

Bakan Bozkır, yedincisi Samsun'da düzenlenen "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Süreci" konulu sivil toplumla diyalog toplantısında yaptığı konuşmada, AB tarafından sağlanan kaynaklar ve AB ile Türkiye ilişkileri hakkında bilgi verdi.







Samsun'un Kurtuluş Savaşı'nda ilk adımın atıldığı yer olduğuna işaret ederek Samsun'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bozkır, yeni hükümetin ilk sivil toplum toplantısını Samsun'da düzenlediklerini belirtti.







Demokrasilerde sivil toplumların önemine işaret eden Bozkır, "Sivil toplum demokrasinin en önemli unsurudur ve uzun yıllar Türkiye sivil toplumun çok fazla filizlenemediği, çok fazla güçlenemediği yıllarla maalesef Cumhuriyet tarihinin önemli bir bölümünü geçirmek zorunda kaldı. 1980'li yılların başında 50 kadar sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlayanlarınız çoktur. Ama bugün 108 binin üzerinde sivil toplum kuruluşu ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil toplum kuruluşu sayısına erişmiş olmaktan dolayı hepimiz gurur duyuyoruz ve bunun inşallah çok daha büyük rakamlara ulaşmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.







Dernekler Kanunu'nda değişiklik yapmadan önce sivil toplum kuruluşlarının baskı altında olduğunu dile getiren Bozkır, "Dernekler Kanunu'nda değişiklik yapmadan önce bir dernek, yurt dışından bir mektup alsa, valiye göstermek mecburiyetindeydi, 'bir toplantıya katılacağım' diye cevap vermek istese yine valiye göstermek mecburiyetindeydi. Böyle bir dernek yapısı, böyle bir sivil toplumdan bugünlere geldik. Onun için sivil toplum kuruluşlarına ayrı bir önem veriyoruz" ifadesini kulandı.