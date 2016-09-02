

A Milli Takım Kalecisi Volkan Babacan, sosyal medyadan ilginç bir paylaşımda bulundu. Babacan, formasının rengiyle ilgili eleştirilere kendisini benzettikleri çizgi film karakteri 'pembe panter'le birlikte cevap verdi.







A Milli Takım'ın Kalecisi Volkan Babacan formasının rengi sebebiyle kendisini çizgi film karakteri 'Pembe Panter'e benzetenlere cevap verdi.











