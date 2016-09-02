VOLKAN BABACAN'DAN PEMBE PANTER PAYLAŞIMI
A Milli Takım Kalecisi Volkan Babacan, sosyal medyadan ilginç bir paylaşımda bulundu.
A Milli Takım Kalecisi Volkan Babacan, sosyal medyadan ilginç bir paylaşımda bulundu. Babacan, formasının rengiyle ilgili eleştirilere kendisini benzettikleri çizgi film karakteri 'pembe panter'le birlikte cevap verdi.
A Milli Takım'ın Kalecisi Volkan Babacan formasının rengi sebebiyle kendisini çizgi film karakteri 'Pembe Panter'e benzetenlere cevap verdi.
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