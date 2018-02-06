VOLKAN BABACAN'DAN HATAY'A ANLAMLI ZİYARET
Medipol Başakşehir'in başarılı kalecisi Volkan Babacan, A Haber'deki nişanlısı Hilal Özdemir'i Hatay'da ziyaret etti. Milli kaleci Suriye sınırındaki Mehmetçik'e de moral verdi.
Medipol Başakşehir'in başarılı file bekçisi Volkan Babacan çok anlamlı bir ziyarette bulundu.
BAŞAKŞEHİR'İN YILDIZI HATAY'A GİTTİ
Volkan Babacan A Haber'deki nişanlısı Hilal Özdemir'i Hatay'da ziyaret etti. Milli eldiven bu anlamlı ziyaretiyle Suriye sınırındaki Mehmetçik'e de moral verdi; hem de nişanlısının yanına gitti. Oldukça güzel bir kare oluşturan çift sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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