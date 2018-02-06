Medipol Başakşehir'in başarılı file bekçisi Volkan Babacan çok anlamlı bir ziyarette bulundu.

BAŞAKŞEHİR'İN YILDIZI HATAY'A GİTTİ

Volkan Babacan A Haber'deki nişanlısı Hilal Özdemir'i Hatay'da ziyaret etti. Milli eldiven bu anlamlı ziyaretiyle Suriye sınırındaki Mehmetçik'e de moral verdi; hem de nişanlısının yanına gitti. Oldukça güzel bir kare oluşturan çift sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı paylaştı.

Kaynak: haberinburada