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Volkan Babacan'dan Hatay'a Anlamlı Ziyaret

VOLKAN BABACAN'DAN HATAY'A ANLAMLI ZİYARET

Medipol Başakşehir'in başarılı kalecisi Volkan Babacan, A Haber'deki nişanlısı Hilal Özdemir'i Hatay'da ziyaret etti. Milli kaleci Suriye sınırındaki Mehmetçik'e de moral verdi.

Tarih : 06 Şubat 2018, 20:20
Puan Ver : Volkan Babacan'dan Hatay'a Anlamlı Ziyaret(10/10)6

Medipol Başakşehir'in başarılı file bekçisi Volkan Babacan çok anlamlı bir ziyarette bulundu.

BAŞAKŞEHİR'İN YILDIZI HATAY'A GİTTİ

Volkan Babacan A Haber'deki nişanlısı Hilal Özdemir'i Hatay'da ziyaret etti. Milli eldiven bu anlamlı ziyaretiyle Suriye sınırındaki Mehmetçik'e de moral verdi; hem de nişanlısının yanına gitti. Oldukça güzel bir kare oluşturan çift sosyal medya hesabından da bu fotoğrafı paylaştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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