

İngiltere Premier Lig'de ilk sezonunda devleri dize getiren ve West Ham'a tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşatan Slaven Bilic, transfer için Türkiye pazarına yöneldi.







Beşiktaş'tan Gökhan Töre ve Atiba'yı isteyen, Bursaspor'dan Serdar Aziz için devreye giren West Ham'ın, Hırvat teknik adamın isteği üzerine Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan için harekete geçtiği ortaya çıktı.







İspanyol eldiveni Adrian'ın performansından memnun kalmayan Bilic'in, kaleyi Volkan Babacan'a vermek istediği, bu transfer için görüşmelerin başladığı bildirildi. Premier Lig'i 7. bitirmesine rağmen büyük maçlarda gösterdiği başarılı performansla ligin önde gelen hocaları arasında gösterilen Bilic'in, Volkan'ın mutlaka transfer edilmesini istediği öğrenildi.







HEDEFLERİ AVRUPA



West Ham, yeni sezonda Bilic yönetiminde ilk 4 sırayı zorlayacak bir kadro oluşturmak istiyor. Mabedi Boleyn Ground'a veda edip 54 bin kişilik yeni stadına geçen Ada ekibi, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor. Boyko'yu göndermeyi planlayan Beşiktaş'ın da Volkan için devrede olduğu ileri sürülürken, şu ana kadar Kartal cephesinden Başakşehir'e resmi bir teklifin gelmediği bildirildi.