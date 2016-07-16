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vogue business center'ın 10 günde yüzde 50'si satıldı

VOGUE BUSİNESS CENTER'IN 10 GÜNDE YÜZDE 50'Sİ SATILDI

Ataşehir'de yükselen ve 105 ofisten oluşan Vogue Business Center'ın yarısı 10 günlük sürede satıldı.

Tarih : 16 Temmuz 2016, 13:56
Puan Ver : Vogue Business Center'ın 10 Günde Yüzde 50'si Satıldı(10/10)7


Yüzde 70'i tamamlanan ve Aralık 2016'da teslimlerin yapılması planlanan proje için yeni bir satış modeli uyguladıklarını belirten Vogue Business Center Genel Koordinatörü İlker Kaan Özcan, “Vogue Business Center Projesi tüm Ataşehir bölgesinde bir ilki gerçekleştirdi. Satışta ‘Entegre Emlak Ofisleri' dönemini başlattık ve 10 günde yüzde 50 satış oranına ulaştık. Daha önce böyle bir satış sistemi uygulanmamıştı. İyi bir entegrasyonla Anadolu Yakası'nın tüm emlak ofislerini ağırladık ve birlikte kazanalım dedik. Çok yüksek bir satış grafiği yakaladık” dedi.








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