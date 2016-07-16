

Yüzde 70'i tamamlanan ve Aralık 2016'da teslimlerin yapılması planlanan proje için yeni bir satış modeli uyguladıklarını belirten Vogue Business Center Genel Koordinatörü İlker Kaan Özcan, “Vogue Business Center Projesi tüm Ataşehir bölgesinde bir ilki gerçekleştirdi. Satışta ‘Entegre Emlak Ofisleri' dönemini başlattık ve 10 günde yüzde 50 satış oranına ulaştık. Daha önce böyle bir satış sistemi uygulanmamıştı. İyi bir entegrasyonla Anadolu Yakası'nın tüm emlak ofislerini ağırladık ve birlikte kazanalım dedik. Çok yüksek bir satış grafiği yakaladık” dedi.