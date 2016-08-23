VODAFONE TÜRKİYE'DE CEO DEĞİŞTİ
Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt istifa etti. Öğüt'ün yerine CEO olarak Colmam Deegan atandı.
Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, şirketin CEO'su olarak görevini yürüten Gökhan Öğüt, Vodafone Türkiye'deki 7 senelik kariyerinin ardından, iş hayatında başka fırsatları değerlendirmek üzere 19 Ekim'den itibaren şirketten ayrılma kararı aldı.
Öğüt'ün yerine atanan Colman Deegan, Vodafone Türkiye CEO'su olarak yeni görevine 19 Eylül 2016 itibarıyla başlayacak. Deegan, Vodafone Grubu Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik (AMAP) Bölge CEO'su Serpil Timuray'a bağlı çalışacak. Serpil Timuray aynı zamanda Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütecek.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar