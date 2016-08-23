Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt istifa etti. Öğüt'ün yerine CEO olarak Colmam Deegan atandı.



Vodafone Türkiye'nin açıklamasına göre, şirketin CEO'su olarak görevini yürüten Gökhan Öğüt, Vodafone Türkiye'deki 7 senelik kariyerinin ardından, iş hayatında başka fırsatları değerlendirmek üzere 19 Ekim'den itibaren şirketten ayrılma kararı aldı.







Öğüt'ün yerine atanan Colman Deegan, Vodafone Türkiye CEO'su olarak yeni görevine 19 Eylül 2016 itibarıyla başlayacak. Deegan, Vodafone Grubu Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik (AMAP) Bölge CEO'su Serpil Timuray'a bağlı çalışacak. Serpil Timuray aynı zamanda Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütecek.