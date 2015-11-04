Dünyanın en büyük mobil operatörlerinden Vodafone, saldırıya uğradığını açıkladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan saldırıda Vodafone İngiltere'nin müşteri bilgileri çalındı. Son bir ay içerisinde iki kez saldırıya uğrayan Vodafone'un son durumuna ilişkin detaylar haberimizde.



Dünyanın en büyük mobil operatörlerinden Vodafone, saldırıya uğradığını açıkladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan saldırıda Vodafone İngiltere'nin müşteri bilgileri çalındı. Son bir ay içerisinde iki kez saldırıya uğrayan Vodafone'un son durumuna ilişkin detaylar haberimizde.



Geçtiğimiz Cumartesi günü Vodafone UK (Vodafone İngiltere), siber korsanlar tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. İngiliz telekomünikasyon sağlayıcısı, 1 ay içerisinde ikinci kez saldırıya uğradıklarını da söyledi.



Söz konusu saldırı sonucunda yaklaşık 2000 müşterinin bilgilerinin çalındığını doğrulayan firma, hangi bilgilerin ele geçirildiğinden tam olarak emin değil. Vodafone müşteri portalına ait e-posta ve şifre bilgilerinin çalındığını söyleyen firma, kredi kartı, adres ve telefon gibi diğer bilgilerin çalınıp çalınmadığından emin değil. Ancak hangi müşterilerin bilgilerinin çalındığı belli. Vodafone, bilgileri çalınan müşterin tek tek arandığını ve konu hakkında gerekli önlemlerin alındığını da ekledi.



Bu, Vodafone'un bir ay içerisinde yaşadığı ikinci saldırı oldu. Firma, kısa bir süre önce de yaklaşık 20.000 kullanıcının bilgilerinin istenmeyen kişilerce ele geçirildiğini doğrulamıştı. Dünya genelinde 450 milyon abonesi olan Vodafone için bunlar hiç iyi haberler değil. Ülkemizde de faaliyette olan Vodafone, Türkiye'nin böyle bir saldırıdan etkilendiğine dair bir bilgi paylaşmadı. Ülkemizde de Vodafone'un resmi bir forum sayfası bulunuyor. Tedbir amaçlı olarak parolalarınızı güncellemek isteyebilirsiniz.



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