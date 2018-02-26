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Vodafone Park'ta kıyamet kopartan pozisyon!

VODAFONE PARK'TA KIYAMET KOPARTAN POZİSYON!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında Fernandao'nun attığı golde ofsayt tartışmaları yaşandı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 03:20
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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 7. dakikasında Fernandao'nun attığı golde "ofsayt" tartışmaları yaşandı.

Beşiktaşlı futbolcular, herhangi bir ofsayt itirazında bulunmazken; siyah-beyazlı taraftarlar ve spor otoritelerinin büyük bir kısmı Fernandao'nun attığı golün ofsayt olduğunu iddia etti.

FERNANDAO'NUN GOL SEVİNCİ BEŞİKTAŞ TARAFTARINI KIZDIRDI

Öte yandan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 7. dakikasında rakip fileleri havalandıran Fernandao'nun gol sevinci Beşiktaş taraftarı adeta çılgına çevirdi.

Attığı golden sonra Vodafone Park'ta yer alan Fenerbahçe tribünlerine dönerek yaptığı hareket Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti. Fernandao'ya yabancı madde atan Beşiktaş taraftarı, diğer Fenerbahçeli futbolculara da tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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