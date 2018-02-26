VODAFONE PARK'TA FENERBAHÇE'Yİ ÇILDIRTAN ŞARKI
Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından stat hoparlörlerinden 'Mini mini bir kuş konmuştu' şarkısı çalındı.
Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken maç sonu stat hoparlörlerinden ilginç bir şarkı çalındı.
BEŞİKTAŞ SAHADAN 3-1'LİK GALİBİYETLE AYRILDI
Sarı lacivertliler maçın 8. dakikasında Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Maç sonunda Vodafone Park hoparlörlerinden 'Mini mini bir kuş konmuştu' şarkısı çalındı.
Kaynak: haberinburada
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