Vodafone Park'ta Kıyamet Kopartan Pozisyon!
Aykut Kocaman'dan Maç Sonu Gol İtirafı
Sporu Bırakıp Cinsel İçerikli Film Yıldızı Olan Kayakçı Geri Dönüyor
Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi Çıldırtan Şarkı
Atletico Madrid, Sevilla'yı Darmadağın Etti!
Sahaya Adımını Atar Atmaz Küfür Yağdı
Bu Görüntü Fenerbahçe Taraftarını Çileden Çıkardı
Adana Demirspor - İstanbulspor Maçına Dolu Engeli
Şenol Güneş'ten İddialı Sözler
Hindistan'da Düğün Hediyesi Olarak Gönderilen Paket Patladı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş'e Büyük Övgü
İngiltere'de Patlama! Bölgeye Çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi
Binlerce Polis Adayının Beklediği Sınav Sonuçları Açıklandı
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi'den F.Bahçe Maçı Sonrası Olay Sözler
Usain Bolt Resmen Futbolcu Oldu!
Maç Sonu Aykut Kocaman'a Büyük Tepki: Yapamıyorum De, Git
Atm'den Para Çekecekler Dikkat!
İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin!
Gol Geldi, Mehmet Topal'ın Kafası Yarıldı
Standard-Poor's,Türkiye'nin Kredi Notunu...!

Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi çıldırtan şarkı

VODAFONE PARK'TA FENERBAHÇE'Yİ ÇILDIRTAN ŞARKI

Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından stat hoparlörlerinden 'Mini mini bir kuş konmuştu' şarkısı çalındı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 01:40
Puan Ver : Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi Çıldırtan Şarkı(6/10)2

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken maç sonu stat hoparlörlerinden ilginç bir şarkı çalındı.

BEŞİKTAŞ SAHADAN 3-1'LİK GALİBİYETLE AYRILDI

Sarı lacivertliler maçın 8. dakikasında Fernandao'nun golüyle 1-0 öne geçerken ikinci yarıda Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maç sonunda Vodafone Park hoparlörlerinden 'Mini mini bir kuş konmuştu' şarkısı çalındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vodafone  Park  Ta  Fenerbahçe  Yi  Çıldırtan  Şarkı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER