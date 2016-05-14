Bugüne kadar 140 binden fazla engelli ve dezavantajlı bireye teknoloji ve eğitimlerle destek veren Vodafone, engelsiz bir toplum için çalışmalarına devam ediyor.



Bugüne kadar 140 binden fazla engelli ve dezavantajlı bireye teknoloji ve eğitimlerle destek veren Vodafone, engelsiz bir toplum için çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında Düşler Akademisi ile 3500 engelliyi destekleyen Vodafone, Teknoloji Hayatın Hizmetinde sloganıyla mobil teknolojilerin dönüştürücü gücünü engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek için kullanıyor. “Düşler Kulübü” programı altında engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak ürün ve servisler sunan Vodafone, son olarak 3 milyon işitme engelli ve yakınının hayatını kolaylaştıracak Türkiye'nin en kapsamlı işaret dili eğitim uygulamasını hayata geçirdi.



14 Mayıs 2016 – Toplumsal gelişime katkıda bulunmak hedefiyle sosyal yatırımlarına hız veren Vodafone, Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle engelli ve sosyal dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımına verdiği desteği sürdürüyor. Tüm bu çalışmalarıyla 140 binden fazla engelli ve dezavantajlı bireyin hayatına dokunan Vodafone, ‘engelsiz bir toplum' amacıyla sosyal yatırımlarına devam ediyor.



Türkiye Vodafone Vakfı'nın Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle 2008 yılında hayata geçirdiği Düşler Akademisi, İstanbul Ataşehir ve Kaş olmak üzere iki merkezle faaliyetlerini sürdürüyor. İstanbul'daki Ataşehir Düşler Akademisi'nde sosyal dezavantajlı bireylere yönelik özel sanat atölyelerinin yanı sıra iş hayatına hazırlık, iletişim becerileri, bireysel koçluk gibi kişisel gelişim atölyeleri de bulunuyor. Bu atölyelerden mezun gençlere profesyonel bir sanat kariyeri sunulurken, potansiyellerini ortaya çıkararak meslek sahibi olmaları sağlanıyor. 2014 yılında kurulan Türkiye'nin engellilere yönelik en geniş kapsamlı yaşam alanı olan Düşler Akademisi Kaş'ta ise katılımcılar sosyal ve sanat konularındaki eğitimlerin dışında, su sporlarından ekolojik tarıma, çok geniş yelpazede faaliyetlerle kendilerini geliştirebiliyor.