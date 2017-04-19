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vodafone arena'da lyon taraftarı yok!

VODAFONE ARENA'DA LYON TARAFTARI YOK!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Lyon taraftarının olmayacağını açıkladı.

Tarih : 19 Nisan 2017, 15:26
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçı öncesi katıldığı bir panelde açıklamada bulundu.



Fikret Orman, Lyon taraftarının Vodafone Arena'da olmayacağını duyururken, Fransız ekibiyle 2100 deplasman biletinin Beşiktaşlı taraftarlara satılması konusunda anlaştıklarını duyurdu



 



kaynak:sabah








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