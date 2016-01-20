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VODAFONE ARENA İNŞAATINDA 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ


VODAFONE ARENA İNŞAATINDA 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Tarih : 20 Ocak 2016, 12:05
Puan Ver : Vodafone Arena İnşaatında 1 İşçi Hayatını Kaybetti(9/10)9


Yapımı devam eden Vodafone Arena Stadı'nda iskeleden düşen bir işçi hayatını kaybetti.



Alınan ilk bilgiye göre 50 yaşındaki Şahin Aydın isimli işçi, ayağının kayması sonucu iskeleden düştü. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.



Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada ise;



"İnşaat çalışmalarının devam ettiği Vodafone Arena'da boyacı ustası Şahin Aydın'ın kemerini takmaması sebebiyle 20 metreden düşerek yaşamını yitirmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Kulübümüzü sarsan ve büyük üzüntüye sebep olan elim olayla ilgili incelemeler devam etmektedir.



Elim kaza ile ilgili detaylı bilgiler daha sonra iletilecektir...



Merhum Şahin Aydın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.








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