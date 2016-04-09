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vodafone arena için ido'dan ek sefer

VODAFONE ARENA İÇİN İDO'DAN EK SEFER

İDO, Vodafone Arena'nın açılış maçı olan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşması öncesi ve sonrasında ek seferler düzenleyecek.

Tarih : 09 Nisan 2016, 13:52
Puan Ver : Vodafone Arena İçin İdo'dan Ek Sefer(8/10)7


İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Beşiktaş Kulübünün yeni stadı Vodafone Arena'nın açılış maçı olan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşması öncesi ve sonrasında ek seferler düzenleyecek.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maça İstanbul dışından gelecek Beşiktaşlı taraftarlar için İDO'nun, müsabaka öncesi ve sonrasında düzenleyeceği ek seferlerle hizmet vereceği bildirildi.








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