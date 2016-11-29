VLC İÇİN 360 DERECE VİDEO GÜNCELLEMESİ GELDİ
Popüler medya oynatıcısı VLC için 360 derece videoları oynatmasını sağlayacak önemli bir güncelleme geldi.
Popüler medya oynatıcısı VLC için 360 derece videoları oynatmasını sağlayacak önemli bir güncelleme geldi.
VideoLan'ın yayınladığı, VLC 3.0'ın technical preview versiyonu, aynı zamanda 360 derece videoları da oynatabiliyor. Böylece artık, YouTube gibi servislere veya özel yazılımlara ihtiyaç duymadan, VLC 3.0 masa üstü uygulamasıyla 360 derece videoları oynatmak mümkün olacak.
VideoLan, VLC 3.0'un final versiyonunu ise önümüzdeki günlerde yayına alacak. Yapımcı, uygulamanın 360 derece video desteğini mümkün kılabilmek için, 360 derece video çekimi yapabilen kamera üreticisi Giroptic ile çalıştı. Masaüstü uygulamasında kullanıcılar mouse yardımıyla videoyu diledikleri gibi çevirebiliyorlar. Mobil uygulamada ise kullanıcılar telefonu çevirerek videoyu da çevirebiliyorlar.
VLC uygulaması 2017'de alacağı güncelleme ile HTC Vive, Oculus Rift ve Google Daydream VR cihazlarında çalışacak. Böylece VR gözlüğü sahipleri, 360 derece çekilen videoları, VLC uygulaması üzerinden rahatça seyredebilecekler.
Amazon'da 25 Dolar Altına Alınabilecek 10 Ürün!
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar