Popüler medya oynatıcısı VLC için 360 derece videoları oynatmasını sağlayacak önemli bir güncelleme geldi.



Popüler medya oynatıcısı VLC için 360 derece videoları oynatmasını sağlayacak önemli bir güncelleme geldi.



VideoLan'ın yayınladığı, VLC 3.0'ın technical preview versiyonu, aynı zamanda 360 derece videoları da oynatabiliyor. Böylece artık, YouTube gibi servislere veya özel yazılımlara ihtiyaç duymadan, VLC 3.0 masa üstü uygulamasıyla 360 derece videoları oynatmak mümkün olacak.



VideoLan, VLC 3.0'un final versiyonunu ise önümüzdeki günlerde yayına alacak. Yapımcı, uygulamanın 360 derece video desteğini mümkün kılabilmek için, 360 derece video çekimi yapabilen kamera üreticisi Giroptic ile çalıştı. Masaüstü uygulamasında kullanıcılar mouse yardımıyla videoyu diledikleri gibi çevirebiliyorlar. Mobil uygulamada ise kullanıcılar telefonu çevirerek videoyu da çevirebiliyorlar.



VLC uygulaması 2017'de alacağı güncelleme ile HTC Vive, Oculus Rift ve Google Daydream VR cihazlarında çalışacak. Böylece VR gözlüğü sahipleri, 360 derece çekilen videoları, VLC uygulaması üzerinden rahatça seyredebilecekler.



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