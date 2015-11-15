ANTALYA'da bugün başlayacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel uçakla saat 09.55'te Antalya Havalimanı'na indi. Rusya lideri otomobiline giderken korumaların önünde bir kişinin selfie çekmesi kameralara yansıdı.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Antalya Valisi Muammer Türker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından karşılanan Putin'e, yerel kıyafetli iki çocuk çiçek verdi.