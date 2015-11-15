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vladimir putin g-20 için türkiye'ye geldi

VLADİMİR PUTİN G-20 İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

ANTALYA'da bugün başlayacak G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel uçakla saat 09.55'te Antalya Havalimanı'na indi. Rusya lideri otomobiline giderken korumaların önünde bir kişinin selfie çekmesi kameralara yansıdı.

Tarih : 15 Kasım 2015, 11:55
Puan Ver : Vladimir Putin G-20 İçin Türkiye'ye Geldi(10/10)12


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Antalya Valisi Muammer Türker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından karşılanan Putin'e, yerel kıyafetli iki çocuk çiçek verdi.








Etiketler: Vladimir  Putin  G-20  İçin  Türkiye  Ye  Geldi    haber

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