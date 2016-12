Mechanic 2 Diriliş 2016 izle filmi, nihayet bekleyenleri ile 5 yıl sonra buluşacak. 25 Ağustos 2016 da vizyona girecek olan Mechanic 2 filminde başrol oyuncusu yine Jason Statham. Bu filmde Statham'a eşlik eden oyuncular, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh ve Sam Hazeldine. Tüm kadro, aksiyon filmlerinin alışılmış yüzlerinden oluşuyor. Bunun da filmin başarısı üzerinde olumlu bir etki yaratacağı görüşünde herkes birleşiyor. 1967 doğumlu başrol oyuncusu Jason Statham'ın, devam filmi Mechanic 2 için özel bir bakım ve çalışma temposuyla, filme çok iyi hazırlandığı haberleri basında yer almıştı. Filmin fragmanları da bunu doğrular görüntülerle dolu.



Mekanik 2 full izle 2016 filmi aslında ilk kez 1972 yılında çekilmişti. Başrol oyuncusu o zaman Carles Bronson'du. Bronson zehir bir suikastçı rolünü çok başarılı bir şekilde oynadığında yaşı 50 idi. Bu nedenle aksiyon sahneleri için Jason'un da doğru seçim olmaması söz konusu bile edilmemekte. Film 4 farklı ülkeden karelerle dolu. Avustralya, Tayland, Bulgaristan ve Brezilya'nın farklı bölgelerinde, heyecanın en üst dozuyla gezinmek için geri sayım başladı. Jason Statham'ın hayata geçirmiş olduğu karakter Arthur Bishop. Bu filmde Arthur Bishop yeni bir hayat inşa etmeye karar veriyor. Çünkü hayatının kadını artık yanında. Gelen işleri geri çevirip, artık suikastçı kimliğini bıraktığını açıklıyor. İşte bu açıklamayla Bishop, çok zor geçecek bir 36 saat saatin içine girmiş oluyor.



Suicide Squad: Gerçek Kötüler 12 Ağustos 2016'da vizyona yeni bir film girdi.



Bu filmin adı Suicide Squad izle İntihar Timi izle. Filmin yönetmeni David Adler. David Adler bu filmden tam not alamayan isimlerden sadece biri. Daha doğrusu filmin eleştirilen yönlerinden bir olarak yorumlanmakta. Çünkü yönetmenlik kariyerinde, çizgi-roman uyarlaması tecrübesi bulunmuyor. Filmde çok sert geçişlerin fazlaca eleştirildiği düşünüldüğünde bu yorumların yersiz olmama ihtimali doğuyor. Filmde iki tarafı kötü bir çatışma sahneleniyor. Eski ve yeni suçluların savaşında koordinatör, devlet. Devletin bu planda amaçladığı asıl şeyin ne olduğunun sorgulandığı filmde başrollerde neredeyse tüm ünlüler mevcut. Margot Robbie, Joel Kinnaman, Cara Delevingne, Ben Affleck, Jai Courtney, Will Smith, Viola Davis, Jared Leto, Adewalea Akinnuoye-Agbaje ve Scott Easwood aynı filmde rol arkadaşı oldular. Filmin en güzel tarafının oyuncuları olduğu yönündeki yorumlar yine ağırlıkta kalmakta. Kostümler, mekânlar, müzikler birbirinden bağımsız olarak başarılı bulunabilecekken, birbiri ile uyumsuzluğunun oluşundan dolayı, hayal kırıklığı yaratan bileşenler olarak değerlendirilmekteler. Bir habere göre de bunun gerçek sebebinin kurgu hatası olmadığı yönünde. Aslında iki farklı versiyonda çekilen filmlerin, son anda bir kaygıyla tek film haline gelmesinin söz konusu olabileceği konuşuluyor. Filmin farklı versiyonlardaki parçalarının montajlaşmasının yarattığı olumsuzluktan söz eden kişiler bulunmakta. Her şeye rağmen izleyici iççin yeni bir film olan Suicide Sguad ( Gerçek Kötüler), gişe başarısı yakalamış filmler arasında yerini almış durumda.