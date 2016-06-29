VİZESİZ YABANCI YOLCULAR TEKİRDAĞ'DA MAHSUR KALDI
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısı nedeniyle İstanbul'a gerçekleştirilen tüm seferler, civar illerdeki havalimanlarına yönlendiriliyor. Bu kapsamda, Türk Hava Yolları'nın (THY) Frankfurt-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, Atatürk Havalimanı'ndaki patlama nedeniyle Tekirdağ Çorlu Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta bulunan ve İstanbul aktarmalı farklı ülkelere seyahat edeceği öğrenilen, Türkiye vizesi bulunmayan 40 transit yolcu burada mahsur kaldı.Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda mahsur kalan 40 transit yolcu, Tekirdağ İl Göç İdaresi tarafından geçici vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
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