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vizesiz avrupa için tarihi karar

VİZESİZ AVRUPA İÇİN TARİHİ KARAR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Schengen ülkelerine yapılacak seyahatlerde Türk vatandaşları için vizelerin kaldırılması yönünde tavsiye kararı aldı.

Tarih : 04 Mayıs 2016, 14:39
Puan Ver : Vizesiz Avrupa İçin Tarihi Karar(9/10)8


AB komisyonun Türkiye vize serbesitisi tavsiye kararı olumlu çıktı.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geriye kalan şartların yerine getirilmesi durumunda Türk vatandaşları için vizelerin en geç Haziran ayı sonunda kaldırılmasını isteyen bir tavsiye kararı aldı.



AB Komisyonu, Türkiye ile Birlik arasında Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında yol haritasının uygulanmasına ilişkin üçüncü raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin vize serbestisi için 72 kriterden 67'sini yerine getirdiği belirtilerek, Türk vatandaşları için vizelerin haziran sonunda kaldırılmasını öngören tavsiye kararına yer verildi.








Etiketler: Vizesiz  Avrupa  İçin  Tarihi  Karar    haber

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