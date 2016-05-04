

AB komisyonun Türkiye vize serbesitisi tavsiye kararı olumlu çıktı.







Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, geriye kalan şartların yerine getirilmesi durumunda Türk vatandaşları için vizelerin en geç Haziran ayı sonunda kaldırılmasını isteyen bir tavsiye kararı aldı.







AB Komisyonu, Türkiye ile Birlik arasında Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında yol haritasının uygulanmasına ilişkin üçüncü raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye'nin vize serbestisi için 72 kriterden 67'sini yerine getirdiği belirtilerek, Türk vatandaşları için vizelerin haziran sonunda kaldırılmasını öngören tavsiye kararına yer verildi.