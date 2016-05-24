

Bild, Alman hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde hükümetin Türk vatandaşlarına vize serbestliğinin 2017 yılında tanınmasını beklediğini yazdı.







DWelle'nin yansıttığı haberde Almanya'nın vize muafiyetinin önceden planlandığı gibi 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesini artık olası bulmadığı kaydedilirken buna neden olarak da, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize muafiyetinin koşulları konusunda müzakerelerin ‘tıkanması ve müzakerelerin haziran ayı sonuna kadar sona erdirilemeyeceğinin görülmesi' gösterildi.







Müzakerelerin tıkanmasının ana nedeninin ise, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reddettiği, terörle mücadele yasasındaki değişiklik talebi olduğu” belirtildi.