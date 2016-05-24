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vizesiz avrupa 2017'ye sarkar

VİZESİZ AVRUPA 2017'YE SARKAR

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki mülteci anlaşması kapsamında Türk vatandaşlarına vize serbestliğinin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi olasılığının bulunmadığı öne sürülüyor.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 09:34
Puan Ver : Vizesiz Avrupa 2017'ye Sarkar(10/10)10


Bild, Alman hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde hükümetin Türk vatandaşlarına vize serbestliğinin 2017 yılında tanınmasını beklediğini yazdı.



DWelle'nin yansıttığı haberde Almanya'nın vize muafiyetinin önceden planlandığı gibi 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesini artık olası bulmadığı kaydedilirken buna neden olarak da, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında vize muafiyetinin koşulları konusunda müzakerelerin ‘tıkanması ve müzakerelerin haziran ayı sonuna kadar sona erdirilemeyeceğinin görülmesi' gösterildi.



Müzakerelerin tıkanmasının ana nedeninin ise, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reddettiği, terörle mücadele yasasındaki değişiklik talebi olduğu” belirtildi.








Etiketler: Vizesiz  Avrupa  2017  Ye  Sarkar    haber

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