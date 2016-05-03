Yarın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kritik gün. Zira çarşamba günü, Avrupa Birliği Komisyonu önemli bir rapor açıklayacak. Eğer o rapor olumlu olursa, vizesiz Avrupa Birliği süreci de başlamış olacak. Ancak Türkiye'nin o zamana kadar önemli düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekiyor.



"Vizesiz Avrupa" için kritik haftaya girildi. Ankara, Türk vatandaşlarına Schengen bölgesine girişte vize serbestisi sağlanması için zamanla yarışıyor. 72 kriterin 4 Mayıs'a kadar tamamlanması gerekiyor. Hükümet, 72 kriterin büyük bir bölümünü tamamladı. Meclis Genel Kurul'un gündeminde 2 önemli tasarı daha var. Kolluk Gözetim Komisyonu'nun kurulması ve Siyasi Etik Kanunu.







Genel Kurul, 2 tasarının Çarşamba gününe kadar yasalaşması için mesai yapacak. Ancak teknik nedenlerden dolayı 72 kriterin tümünün 4 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi mümkün değil. Örneğin geri kabul anlaşması, Türkiye tarafından tam olarak 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak. Dolayısıyla bu maddenin 4 Mayıs'ta karşılanması söz konusu olmayacak. Hükümetse maddelerin tamamı yürürülüğe girmese bile bunun sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyor..