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vizesiz ab için kritik 48 saat

VİZESİZ AB İÇİN KRİTİK 48 SAAT

Yarın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kritik gün. Zira çarşamba günü, Avrupa Birliği Komisyonu önemli bir rapor açıklayacak. Eğer o rapor olumlu olursa, vizesiz Avrupa Birliği süreci de başlamış olacak. Ancak Türkiye'nin o zamana kadar önemli düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekiyor.

Tarih : 03 Mayıs 2016, 09:26
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"Vizesiz Avrupa" için kritik haftaya girildi. Ankara, Türk vatandaşlarına Schengen bölgesine girişte vize serbestisi sağlanması için zamanla yarışıyor. 72 kriterin 4 Mayıs'a kadar tamamlanması gerekiyor. Hükümet, 72 kriterin büyük bir bölümünü tamamladı. Meclis Genel Kurul'un gündeminde 2 önemli tasarı daha var. Kolluk Gözetim Komisyonu'nun kurulması ve Siyasi Etik Kanunu.



Genel Kurul, 2 tasarının Çarşamba gününe kadar yasalaşması için mesai yapacak. Ancak teknik nedenlerden dolayı 72 kriterin tümünün 4 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi mümkün değil. Örneğin geri kabul anlaşması, Türkiye tarafından tam olarak 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak. Dolayısıyla bu maddenin 4 Mayıs'ta karşılanması söz konusu olmayacak. Hükümetse maddelerin tamamı yürürülüğe girmese bile bunun sorun teşkil etmeyeceğini düşünüyor..








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