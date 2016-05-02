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vizede kritik 48 saat

VİZEDE KRİTİK 48 SAAT

TÜRKİYE'nin Avrupa Birliği'nden (AB) en önemli beklentileri arasında yer alan vize muafiyeti konusunda kritik aşamaya gelindi.

Tarih : 02 Mayıs 2016, 09:13
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Ankara, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'ne girişte vize serbestisi sağlanması için yerine getirilmesi şart olan kriterleri karşılamak için zamana karşı yarışıyor. AB Komisyonu'nun 4 Mayıs'ta açıklayacağı değerlendirme raporunda vize muafiyeti konusunda olumlu öneride bulunması için önümüzdeki 48 saat belirleyici olacak.

TBMM'nin milletvekilleri arasında yaşanan olaylar nedeniyle bugüne (pazartesi) kadar tatil edilmesi, vize muafiyeti için gerekli olan 72 kriteri karşılamak için bazı yasal düzenlemeleri yetiştirmeye çalışan Türkiye açısından fren etkisi yarattı.

Ankara, 4 Mayıs'a kadar kaybettiği zamanı telafi edip kalan düzenlemeleri yetiştirmeye çalışacak. AB Komisyonu yetkilileri Türkiye'nin şu aşamada 60 kriteri karşıladığı görüşünde.

Özellikle geçen hafta sonundan TBMM tatil edilene kadar gösterilen performans da Brüksel'i etkilemiş gözüküyor.








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