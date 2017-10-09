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Vize Yasaklarının Ardından Abd Büyükelçiliği Ve Konsoloslukları Bugün Kapalı
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Vize Yasaklarının Ardından ABD Büyükelçiliği ve Konsoloslukları Bugün Kapalı

VİZE YASAKLARININ ARDINDAN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VE KONSOLOSLUKLARI BUGÜN KAPALI

Türkiye ile vizeleri karşılıklı olarak durduran ABD Büyükelçiliği ve konsoloslukları bugün kapalı olacak. Sebebi ise Amerikan vatandaşlarının bugün Kristof Kolomb günü nedeniyle resmi tatil yapması.

Tarih : 09 Ekim 2017, 09:50
Puan Ver : Vize Yasaklarının Ardından Abd Büyükelçiliği Ve Konsoloslukları Bugün Kapalı(7/10)3

ABD Büyükelçiliği ve konsoloslukları "Kristof Kolomb" günü nedeniyle bugün kapalı olacak. Böylece vize kararları sonrası ilk iş gününde diplomatik kanallar kapalı kaldı.

ABD DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

ABD de daha önce konsoloslukların bugün kapalı olacağını duyurmuştu. ABD yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu, 9 Ekim 2017 tarihinde Kristof Kolomb Günü dolayısıyla kapalı olacaktır."

Hatırlanacağı üzere dün gece ABD ve Türkiye karşılıklı olarak vizeleri durdurmuştu. Karardan vize hakkı bulunanlar etkilenmeyecek ancak yeni vize başvurusu yapanlar vize alamayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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