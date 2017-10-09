VİZE YASAKLARININ ARDINDAN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VE KONSOLOSLUKLARI BUGÜN KAPALI
Türkiye ile vizeleri karşılıklı olarak durduran ABD Büyükelçiliği ve konsoloslukları bugün kapalı olacak. Sebebi ise Amerikan vatandaşlarının bugün Kristof Kolomb günü nedeniyle resmi tatil yapması.
ABD Büyükelçiliği ve konsoloslukları "Kristof Kolomb" günü nedeniyle bugün kapalı olacak. Böylece vize kararları sonrası ilk iş gününde diplomatik kanallar kapalı kaldı.
ABD DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU
ABD de daha önce konsoloslukların bugün kapalı olacağını duyurmuştu. ABD yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
"ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu, 9 Ekim 2017 tarihinde Kristof Kolomb Günü dolayısıyla kapalı olacaktır."
Hatırlanacağı üzere dün gece ABD ve Türkiye karşılıklı olarak vizeleri durdurmuştu. Karardan vize hakkı bulunanlar etkilenmeyecek ancak yeni vize başvurusu yapanlar vize alamayacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Dikkat Çeken Zamanlama! Abd, Türkiye'nin İdlib'e Girdiği Gün Vize Başvurularını Askıya Aldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Naim Süleymanoğlu'nu Ziyaret Etti
- Abd'nin Vize Kararının Arkasında, Konsolosluk Çalışanının Tutuklanması Var
- Çarptığı Kamyonetin Sürücüsünü, Çocukları Ve Eşinin Gözü Önünde Bıçaklayıp Kaçtı!
- Bağdat Bir Günde Fikir Değiştirdi: Barzani'yle Yapılan Mutabakat Bağlayıcı Değil
EKONOMİ HABERLERİ
- Abd İle Türkiye'nin Vize Kararları Sonrası Dolar 3.78'i Görüp 3.71'e Geriledi
- Abd'nin Vizeleri Durdurmasının Ardından Dolar Yükselişe Geçti
- Türkiye'de 404 Turizm Tesisine Yeşil Yıldız Belgesi Verildi
- Hamsinin Fiyatını Gören Tezgahtan Kaçıyor
- Dünyanın Çalışan En Eski Barajının, Arkeoparka Dönüştürülmesinde Sona Yaklaşıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar