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Vize Yasakları Bu Akşam Başlıyor!

VİZE YASAKLARI BU AKŞAM BAŞLIYOR!

ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya almasıyla başlayan yasaklar bu gece beşlıyor.

Tarih : 09 Ekim 2017, 22:00
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Önce ABD'nin, buna cevap olarak da Türkiye'nin vize başvurularını askıya almasıyla başlayan süreç bu akşam fiili olarak hayata geçiyor.

SAAT 22:00'DEN İTİBAREN ABD'DEN GELENLERE VİZE VERİLMEYECEK

Yasaklar kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelen yolculara bugün saat 22.00 itibariyle sınır kapılarında vize verilmeyeceği açıklandı. Yarın akşam tam anlamıyla başlayacak yasaklarla birlikte hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek.

ABD'DEN GELEN SPORCULAR DA VİZE ALAMAYACAK

Yasak kapsamında ABD'den Türkiye'ye gelecek sporcular da vize alamayacak.

TRANSİT YOLCULAR İÇİN YASAK YARIN AKŞAM 22:00'DE BAŞLIYOR

Transit olarak Türkiye gelen ABD vatandaşları ise yarın akşam 22.00'dan sonra Türkiye'ye giriş vizesi verilmeyecek.

"BİR SIKINTI YAŞAMADIM"

İki ülke arasında vize başvurularının askıya alınmasıyla başlayan süreçle ilgili olarak THY uçağıyla ABD'den Türkiye'ye gelen yolcular herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi. Yolculardan Tüzen Atilla, "Boston'dan geliyorum. Burada çalışıyorum. ABD'ye turistlik bir gezi yaptım. Gelirken havalimanında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaşanan kriziden önce vize almıştım. 10 yıllık vizem var. ABD'ye girişte herhangi bir olay yaşamadım. Çıkışta da bir sıkıntım olmadı" dedi.

"KRİZİN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Konferans için ABD'ye giden Recep Yılmaz ise, "İyi bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Bence iki ülkenin de yararına değil. Anlamış değilim için böyle bir şey yapıldığını. Çok yeni olan bir şey. Olay zaten dün oldu. Çok taze bir haber. Bence sadece oradaki Türkleri tedirgin edecek bir olay. Ama uzun vadede çözüleceğini düşünüyorum. Ben uzun vadede krizin devam edeceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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