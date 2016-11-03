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vize muafiyeti sağlanmazsa mülteci anlaşmasını sona erdiririz

VİZE MUAFİYETİ SAĞLANMAZSA MÜLTECİ ANLAŞMASINI SONA ERDİRİRİZ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği İsviçre'nin başkenti Bern'de önemli açıklamalarda bulundu. AB'ye vize uyarısında bulunan Çavuşoğlu, "Yıl sonuna kadar Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanmazsa mülteci anlaşmasını sona erdiririz" diye konuştu.

Tarih : 03 Kasım 2016, 15:08
Puan Ver : Vize Muafiyeti Sağlanmazsa Mülteci Anlaşmasını Sona Erdiririz(10/10)8


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için geldiği İsviçre'nin başkenti Bern'de büyükelçilikte Türk Toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.



Burada yaptığı konuşmada, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bizim için, dış politikamız için önceliklidir." diyen Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türklerin istek ve taleplerinin karşılanması için hükümetin çalışmalara devam ettiğini belirtti.



"Yıl sonuna kadar beklemeyeceğiz"



Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin başlatılması için yıl sonunu beklemeyeceklerini söyledi. Çavuşoğlu, uygulamaya geçilmediği takdirde mülteci geri kabul anlaşmasını feshedeceklerini belirtti.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung'a yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamaması halinde mülteci geri kabul mutabakatını yıl sonundan önce feshedeceğini duyurdu.








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